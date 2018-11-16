İsveç, Türkiye Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

İsveç
Milli Futbol
Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Konya
'da Türkiye
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atiker Konyaspor
'un Kayacık
Tesisleri'nde, teknik direktör Janne Andersson yönetimindeki antrenman yaklaşık bir saat sürdü.
Isınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan antrenmanda, basına kapalı bölümde Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Türkiye-İsveç karşılaşması, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.
Konya,İsveç,Türkiye