16 Kasım 2018, 14:15
»»

İsveç, Türkiye Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

İsveç, Türkiye Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

İsveç Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Konya'da Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İsveç Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Konya'da Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atiker Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Janne Andersson yönetimindeki antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan antrenmanda, basına kapalı bölümde Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Türkiye-İsveç karşılaşması, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. Konya,İsveç,Türkiye
16 Kasım 2018 Cuma 14:15



YORUMLAR