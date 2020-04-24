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İsveç ve İsviçre'den getirilen Türk vatandaşları Bursa'da yurda yerleştirildi

İsveç ve İsviçre'den yurda getirilen 439 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

24.04.2020 04:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 04:26
İsveç ve İsviçre'den yurda getirilen 439 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla İsveç'ten 268, İsviçre'den ise 171 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul Havalimanı'na indi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, polis ekipleri eşliğinde 20 otobüsle Bursa'ya getirildi.
Bu kişiler, Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak. İsveç ve İsviçre’den getirilen Türk vatandaşları Bursa’da yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: İsviçre, İsveç, Güncel , Haber
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