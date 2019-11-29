İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım

Avrupa, Türkiye'de masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürüyor. Yollara bombalar tuzaklayarak Mehmetçik ve masum sivilleri hedef alan eli kanlı terör örgütünün İsveç'te düzenlediği etkinliğe Dışişleri Bakanı Ann Linde de katıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ AÇIK AÇIK DESTEKLEDİ

PKK'lı teröristlerden "Kürtler" diye bahseden Linde, "Kürtlerin dağlardan başka dostu yoktur" deyiminin doğru olmadığını belirterek Kürtçe olarak "Ben sizin dağınızım" dedi.

İsveçli bakan, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin sözde yöneticileriyle verdiği pozu da Instagram hesabından paylaştı.

TÜRKİYE'Yİ KINADI

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı düzenlediği saldırıları da kınama küstahlığında bulunan Linde, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini de dile getirdi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARŞI ÇIKMIŞTI

Öte yandan, terör örgütüne destek veren İsveç Dışişleri Ann Linde, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na da karşı çıkmıştı.

İsveçli bakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin eylemleri sorumsuzca ve uluslararası yasalara aykırı. Söz konusu eylemler ciddi insani sonuçların ortaya çıkma risklerini tetikliyor ve DEAŞ'ın yeniden canlanmasına neden olabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Avrupalı partnerleriyle birlikte hareket ederek, gerilimin daha da tırmanmasını engellemenin sorumluluğunu derhal üstlenmeli" ifadelerini kullanmıştı.