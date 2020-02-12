İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak (2)

İSVEÇLİ ANNE VE BABA MUTLU

Ida Svarvarefelt, Alicia'nın dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Ida Svarvarefelt, Alicia'nın doktoruyla görüştüklerini de kaydederek, buradaki hastanede olmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Baba Ted Nyquist de kendilerine destek verenlere teşekkür ettiğini ve Antalya'daki hastanede olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Kaynak: DHA