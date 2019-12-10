Haberler » Güncel » İsveçli gazeteci Doctare, Peter Handke'ye tepki olarak Nobel madalyasını iade ediyor - Haber

İsveçli gazeteci Doctare, Peter Handke'ye tepki olarak Nobel madalyasını iade ediyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci Christina Doctare, 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü sağlık ekibinde görev yaptığı için aldığı Nobel madalyasını bu gece iade edeceğini açıkladı.

10.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:58İsveçli gazeteci Doctare, Peter Handke'ye tepki olarak Nobel madalyasını iade ediyor
'in başkenti Stockholm'de Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci Christina Doctare, 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü sağlık ekibinde görev yaptığı için aldığı Nobel madalyasını bu gece iade edeceğini açıkladı.
Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.
Gazeteci Christina Doctare de protestoya katılarak konuşma yaptı.
BM Barış Gücü sağlık ekibinde 1988 yılında yaptığı hizmetler nedeniyle ekip olarak Nobel madalyası aldıklarını belirten Doctare, "İsveç Akademisi ile gurur duyuyordum ancak şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk." ifadesini kullandı.
Bosna katliamının olduğu dönemde orada bulunduğunu dile getiren Doctare, "27 yıl önce orada soykırıma şahit oldum. Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden Peter Handke'ye verilmesinden dolayı Nobel madalyamı iade edeceğim." dedi.

Peter Handke, Saraybosna, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:07 Çorlu'daki tren faciası davasında 3'üncü duruşma; Babası ölen Gülgen'in sözleri... - Haber
00:06 flaş//4 - Haber
00:06 Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş, Elazığ'a sevk edildi - Haber
00:06 flaş//4 - Haber
00:05 Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (2) - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
23:43 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü - Haber
23:26 Son Dakika: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi - Haber
22:55 Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı - Haber
22:16 Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum" - Haber
11.12.2019 00:12:47