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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı

17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Orta Avrupa gezisi sonrası koronavirüs şüphesiyle iki haftadır kendisini karantinada tuttuğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Thunberg ayrıca, gençlere de evde kalma çağrısı yaptı.

24.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:31

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmayla hafızalara kazınan 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, Orta Avrupa gezisi sonrası iki haftadır kendisini karantinada tuttuğunu açıkladı.

Greta Thunberg, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, babasıyla birlikte kendilerini izole ettiklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

GENÇLERE "EVDE KALIN" ÇAĞRISI YAPTI

Hastalığı hafif geçiren ama çevreye bulaştırma ihtimali olan gençlere de "Evde kalma" çağrısı yapan Thunberg, şu ifadeleri kullandı:

"Eş zamanlı olarak bir başkasında virüs olmasaydı, hiçbir şeyden şüphelenmeyebilirdim bile. Sadece sıra dışı bir yorgunluk ve biraz öksürük derdim. Ve durumu bu kadar tehlikeli hale getiren şey bu. Biz risk grubunda olmayanların çok büyük sorumluluğu var. Bizim davranışlarımız, birçok başka kişi için ölümle yaşam arasındaki fark olabilir."

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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Etiketler : Greta Thunberg, Orta Avrupa, Koronavirüs, Instagram, Güncel

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17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı

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