İsveçli Süperstar Zlatan Ibrahimovic'in Türkiye Paylaşımları Büyük İlgi Gördü

Futbol kariyerini Amerika'nın Los Angeles Galaxy takımında sürdüren İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic, yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı.

Tecrübeli oyuncu, Instagram hikayesinden Türk bayraklı fotoğraflar paylaştı. Ibrahimovic yaptığı paylaşıma, "Seni seviyorum" ve "Çok teşekkür ederim" yazdı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Zlatan Ibrahimovic'in av için Antalya Finike Beydağları'na geldiği, bu fotoğrafları da orada attığı öğrenildi.

İşte o paylaşımlar: