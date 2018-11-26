26 Kasım 2018, 21:26
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İsveçli Süperstar Zlatan Ibrahimovic'in Türkiye Paylaşımları Büyük İlgi Gördü

Futbol kariyerini Amerika'nın LA Galaxy takımında sürdüren Zlatan İbrahimovic'in Türkiye paylaşımları büyük ilgi gördü.

Futbol kariyerini Amerika'nın Los Angeles Galaxy takımında sürdüren İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic, yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı.

Tecrübeli oyuncu, Instagram hikayesinden Türk bayraklı fotoğraflar paylaştı. Ibrahimovic yaptığı paylaşıma, "Seni seviyorum" ve "Çok teşekkür ederim" yazdı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Zlatan Ibrahimovic'in av için Antalya Finike Beydağları'na geldiği, bu fotoğrafları da orada attığı öğrenildi.

İşte o paylaşımlar:

Amerika Birleşik Devletleri,Futbol,Türkiye
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:26



YORUMLAR (23)
BRÜTÜS: Basın geyik haber yapmaktan, adamın gelişini kaçırmış. Tam kapaklık.
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VTN53: VATANINI MİLLETİNİ BAYRAĞINI SEVEN. DİNİ IRKI SOYU NE OLURSA OLSUN. LAZ. KÜRT. ÇERKEZ. ARNAVUT. BOŞNAK NE SAYARSANIZ. HEPİMİZ KARDEŞİZ BİRİZ DİRİYİZ KOCAMAN TÜRKİYEYİZ. ASLA BÖLÜNMEYİZ. ASLA BÖLDÜRTMEYİZ BİLİNE. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
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FAYDA: gelir 40 yaşına gelsin turşusu çıkınca turkiye ye gelir hemde mili olur
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