İsveçli Viacon'dan Sakarya'ya Yeni Yatırım

ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, Polonya 'daki yatırımları SuperCor hattını Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, böylece bütün ara ürünlerini Türkiye'de üretebileceklerini, bu yeni yatırım sayesinde kapasitelerini iki katına çıkaracaklarını ve ihracatı da 3 yıl içinde ikiye katlayacaklarını belirtti.Viacon'dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 30 ülkede 10 fabrika ile faaliyet gösteren Viacon, Türkiye'ye 5 yıl önce çelik menfez ve köprü imalatı yapmak için girdi. Viacon Türkiye fabrikası, bu yıl itibarıyla en büyük ikinci fabrika haline gelirken, Viacon dünyası içerisinde de çok önemli bir yere ulaştı.Açıklamada görüşlerine yer verilen ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, 5 yıl içinde üç ana ürün grubunun tamamını üretir hale getirdiklerini ve hızlı bir şekilde büyüdüklerini kaydetti.Gösterdikleri performansla İsveçli Viacon'un Türkiye'yi bölgesel merkez yaptığını ve yaklaşık 50 ülkenin buradan yönetildiğini aktaran Başar, "Son olarak Polonya'daki yatırımımız olan üçüncü ürün grubumuz SuperCor hattını da Türkiye'ye getiriyoruz. Böylece bütün ara ürünlerimizi de Türkiye'de üretebileceğiz. Bu yeni yatırım sayesinde kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz ve ihracatımızı da 3 yıl içinde ikiye katlayacağız. Tüm ürünlerimizi Türkiye'de üretip Avrupa 'nın bir kısmına ve Orta Doğu 'ya ihraç edeceğiz. Grup içinde en büyük ikinci üretim tesisiyiz ve Polonya ile birlikte üç ana ürün grubunu da üretebilen iki tesisten biriyiz. Nihai hedefimiz, ViaCon'un en büyük fabrikası olan ViaCon Polonya'yı geçebilmek. Bu hedefimize doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Yerlilik oranımızı yüzde 100'e çıkarmayı başardık"Onur Başar, Türkiye'ye ilk geldiklerinde sadece iç pazar için küçük menfezler ürettiklerini belirterek, "Pazardaki ihtiyaç büyük köprüleri de gerektiriyordu. Biz ekolojik köprüleri yurt dışından getirerek kullanıyorduk. Şu an ham maddeyi de Türkiye'den alıp yerlilik oranımızı yüzde 100'e çıkarmayı başardık. Her şeyi Türkiye'de üretip diğer ülkelere de ihraç ediyoruz. Son getirdiğimiz üretim hattı ile bundan böyle tüm çelik köprülerin üretimi, artık tamamen Türkiye'de olacak. Türkiye'ye bağlı olan Avrupa'nın doğusu ile batıdaki bir kısım Avrupa ülkelerine biz gönderim yapacağız." ifadelerini kullandı.Başar, son yatırımla birlikte yeni bir tesise geçme hedefi koyduklarını, 5 yıl içinde Türkiye'nin doğusunda da fabrika kurmak istediklerini bildirdi.- "İhracatta daha agresif olacağız"ViaCon Türkiye Genel Müdürü Başar, ihracatın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, 2019 hedefini bu yılı ikiye katlamak olarak koyduklarını kaydetti.Özellikle ihracat tarafında biraz daha rekabetçi ve agresif olacaklarını aktaran Başar, "Gerekirse görece düşük karlarla daha çok iş yapacağız. İhracattaki büyüme yurt içinin oldukça önüne geçecek. Özellikle Suudi Arabistan Katar , BAE, Umman ve Mısır gibi ülkelerden ciddi iş bekliyoruz. Genel olarak Orta Doğu bölgesinde bir kalkınma hedefi var ve biz de buradan payımızı almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Başar, Türkiye'de üretim yapmanın Viacon için önemli avantajları olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de üretim onları da rahatlatıyor. Çok kısa sürede üretip gönderebiliyoruz. Ayrıca, nakliye maliyetleri de uygun. Bizim bir ürünü Sakarya Hendek 'teki fabrikamızdan Hakkari 'ye gönderme maliyeti ile Dubai 'ye gönderme maliyeti aynı." yorumunu yaptı.2018'in, Türkiye'de büyük projelerin bittiği bir yıl olduğunu dikkati çeken Başar, ürettikleri ürünlerin özellikleri itibarıyla genellikle bu tip projelerin ilk bölümlerinde yer aldıklarını bildirdi. Başar, bu nedenle 2018'de ihracat tarafının yüzde 80'lere kadar çıktığını, 2020'den sonra yeni projelerle mevcut oranın biraz dengelenebileceğini kaydetti. Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları projelerinin faaliyete geçmesini beklediklerini aktaran Başar, halen Kuzey Marmara Otoyolu'nda yer aldıklarını ve birkaç yerde yapılması planlanan ekolojik köprü projelerinde de bulunacaklarını belirtti."Merkezi ikna etmemiz uzun sürmedi"Onur Başar, Viacon Türkiye'deki yatırımı artırma kararının yaz sonunda verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:"Üst yönetim bize Türkiye'deki durumu sordu. Biz 'tedbirli olduğumuzu ve bu dalgalanmadan etkilenmeyeceğimizi' söyledik. Bizim ihracatımızı artırmamız lazım. Onun için de üretimin artması gerek. Son yatırımı da bu yüzden yaptık. Dolayısıyla da merkezi ikna etmemiz uzun sürmedi. Dubai'de projeler bekliyor, Katar'da projeler var, Hindistan 'da bir anlaşma yaptık ve diğer ülkelerde de büyük proje beklentilerimiz var. Her yerde rekabetçi olabilmek için Türkiye'de üretmek gerekiyor."