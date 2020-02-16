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İsveçlilerin ev alımında tercihi "Alanya"

Her yıl isveç'in başkenti Stockholm'de açılan "Yurtdışında Satılık Evler" fuarında, bu yıl İsveçlilerin tercihi Alanya oldu.

16.02.2020 22:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:22İsveçlilerin ev alımında tercihi
Her yıl isveç'in başkenti 'de açılan "Yurtdışında Satılık Evler" fuarında, bu yıl İsveçlilerin tercihi oldu.

İsveçlilerin Alanya tercih etmelerinde, tarifeli ve charter uçaklarının Havaalanına inmeleri ise en büyük etken. Düzenlenen uluslararası fuara Türkiye'nin yanında, İtalya, İspanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi Arnavutluk ve Yunanistan da katıldı.

Fuara katılan emlakçılardan Yakup Uslu, "Senelerden beri bu fuara katılıyoruz. İsveç pazarı bizim için en önemli pazarlardan biri" ifadelerini kullandı. İsveçlilerin yılda yalnızca 30 gün güneş görebildiğini söyleyen Uslu, "Bizler gelir düzeyi yüksek yabancıları senede 300 gün güneş gören ülkemize getirmeye çalışıyoruz. Kış aylarını soğuk ve karanlık İskandinavya'da geçirmek istemeyen gelir düzeyi yüksek İsveçli emekliler için kışları ılıman olan Türkiye, ilk tercihler arasında" dedi.

Gazipaşa havaalanın açılmasından dolayı satışlarının daha da arttığını söyleyen Yakup Uslu, İsveç'ten gelen turistler ve ev sahiplerinin 30 dakika içinde evlerine ve Alanya'daki otellere ulaşabildiğini dile getirdi. - STOCKHOLM

Stockholm, Gazipaşa, Alanya, İsveç, Güncel

Kaynak: İHA

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