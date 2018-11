İşveren ve Öğrenciler Bartın Üniversitesi'nde Bir Araya Geldi

30 Kasım 2018 Cuma 16:32



Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "6. İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliğinde iş olanaklarına erişmek ve iyi bir kariyer konularında seminerler verilirken; farklı sektörlerden katılan işverenler, hazırlanan stant alanlarında öğrenciler ile buluştu.Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğiyle "6. İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Valisi Sinan Güner, işveren ve öğrencileri bir araya getiren etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Vali Güner, Bartın'ın gelişmesinde üniversitenin önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Şehirlerin gelişmesinde ve geleceğe taşınmasında üniversitelerin çok önemli bir yeri vardır. Bartın Üniversitesi'nde bu noktada daha önce gerçekleştirilen veya şu anda devam eden çok önemli projeler olduğunu biliyorum. İlimizin ve bölgemizin kalkınmasına yönelik gerçekleştirilen bu çalışmaların devamını diliyorum. Bu doğrultuda üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konusunda azami gayretin gösterileceğine de inanıyorum." dedi."Herkes 'İstihdam' konusunda gayret göstermelidir""6. İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliğinin ülkenin istihdam politikaları açısından son derece anlamlı olduğunu da kaydeden Vali Güner, "İlimizde en üst kurumlardan en alta kadar her bir yöneticimiz ve işverenlerimizle birlikte herkes 'istihdam' konusunda gayret göstermektedir. Yoksulluğun azalması ve dolaysıyla gelir artışı birlikte üretimin artması hepimizin arzusudur. Bunun için her gün düşüncelerle beraber projeler ve tedbirler alınmaktadır. Bu noktada Bartın Üniversitesi tarafından organize edilen 'İstihdam ve Kariyer Günü' işveren ve işi alacak olan kişileri bir araya getirmesi açısında çok önemli buluyorum. İş gücüne katılacak olan öğrencilerimiz ve mezunlarımızı sistematik olarak bir araya getirmenin ve onların ufkunu açacak bilgiler ile görüşmeleri sağlamak çok faydalı olacaktır. Ayrıca bu etkinlik Ülkemizin istihdam politikaları açısından da son derece anlamlı ve çözüm odaklı bir yaklaşımın sonucudur." diye konuştu.Rektör Uzun'dan üniversite-kamu-sanayi iş birliği vurgusu"Ülkemizin kalkınma hamlesine, gelecek hedeflerine katkı sunmayı gaye edinen Bartın Üniversitesi, Üniversite-Sanayi ve Kamu iş birliği çerçevesinde çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmektedir." diyerek konuşmasına başlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise iş birliği içerisinde bugüne kadar önemli projeler ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.Rektör Uzun, "Üniversitemizin rekabet gücünü artıracak, bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunabilecek bir noktaya gelebilmesinin ancak ve ancak hep birlikte başarılabileceğinin farkındayız. Bu kapsamda üniversitemizin stratejik planının hazırlanmasında iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini de bu nedenle aldık. 5 yıllık stratejik planımızı birlikte hazırladık. Bu doğrultuda şehrimizde oluşturulan ortak aklın en büyük destekçilerinden ve göstermiş oldukları gayretten dolayı Valimiz Sinan Güner nezdinde tüm il yöneticilerimize ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu."En pahalı yatırım, insana yapılandır"Üniversitelerin artık sadece eğitim ve öğretimin verildiği kurumlar olmadığını da ifade eden Rektör Uzun konuşmasına şu şekilde devam etti:"Dünyadaki en pahalı yatırımın insana yapılan yatırım olduğu günümüzde, rekabet artık hiç olmadığı kadar üst seviyededir. Bunun farkında olarak bizlerde; 81 ilden ve birçok ülkeden Bartın'a gelerek bizleri tercih eden öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Öğrencilerimize güçlü akademik insan kaynağımızla verdiğimiz öğrenimin yanı sıra, kariyer ve gelecek planlarını şekillendirecek bu gibi etkinliklerle de ufkunu açıyoruz. Daha önce olduğu gibi bugün de 'İstihdam ve Kariyer Günleri' ile öğrencilerimizi rekabet ortamına adapte ediyor, bölgemizin öncü firmalarıyla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.""İş birliğine önem veriyoruz"Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık da yaptığı konuşmada 'istihdam' konusuna dikkat çekerek, "Bartın Ticaret ve Sanayi Odası olarak 'istihdam' konusuna önem veriyoruz. Üyelerimizle birlikte Ülkemizin gelişimi ve insanlarımızın refahını gözeterek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi."Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz"İstihdam konusunda her kurumun ve herkesin üzerine düşen görevler olduğunu aktaran Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Adnan Arslan ise "İşsizlik Dünya'da olduğu gibi Ülkemizde de önemli konulardan bir tanesi. İŞKUR olarak, önemli çalışmalar yapıyor olmamıza karşın tek başına bu sorunu halletmemiz mümkün değildir. Bundan dolayı bütün paydaşlarımızla iş birliği içinde harekete etmeyi önemsiyoruz. Çünkü 'işsizlik' öyle bir olgu ki, en ufak boşluğa izin vermemeniz gerekiyor. Bu noktada Bartın Üniversitesi başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.İstihdama destek olan firmalara teşekkür edildiYapılan konuşmaların ardından Bartın'da Çalışma ve İş Kurumunun istihdamı arttırma ve işsizliği önlemesi yönündeki çalışmalarından dolayı kurum ve sektör temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.Bartın Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ve Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sinan Amasralı belgelerini Vali Güner'den aldı.Farklı sektörlerden 26 firma temsilcisine ise Rektör Uzun, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı ve İl Emniyet Müdürü Ogün Vural teşekkür belgelerini verdi.Farklı sektörlerden temsilciler kurulan stantlarda öğrencilerle buluştu"6. İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği gerçekleştirilen açılış törenin ardından, fuaye alanında stantların ziyaretiyle devam etti. Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İŞKUR tarafından kurulan stantlarda öğrencilere kariyer planlaması ve iş başvuruları hakkında bilgiler verildi.Fuaye alanında kurulan diğer stantlarda ise farklı sektörlerden katılan işveren temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi.Gelecek ve Kariyer konusunda bilgiler verildi"6. İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği öğleden sonra ise seminerlerle devam etti. Seminerlerde; Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral "Motivasyon ve İnsan İlişkileri", ÖZ-TEM Orman Ürünleri Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden Uğur Koyutürk "İş ve Tecrübe", İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Selma Akar "İş Arama Becerileri ve CV Düzenleme" ve Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda Özkayran ise "Mezun Bilgi Sistemi" konulu konuşmalarını yaptı.Seminerler karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu. - BARTIN