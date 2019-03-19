İşverene 3 Aylık Destek

Kaynak: DHA

İZMİR Ticaret Borsası'nda (İTB) düzenlenen meslek komiteleri toplantısına katılan SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal, borsa üyelerine 2019 yılı istihdam teşvikleri hakkında bilgi vererek Şubat, Mart ve Nisan ayında işe alınan işçinin ücret, prim ve vergisinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi.İTB Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli başkanlığında gerçekleştirildi. SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak ve İzmir Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı Metin Sakarya'nın da katıldığı toplantıda konuşan Işınsu Kestelli, meslek gruplarının sorunlarının çözülmesi için 2019 yılının ilk meslek komiteleri toplantısını düzenlediklerini belirtti. Dönemin en güncel konusu olan istihdam seferberliği ile ilgili sağlanan teşvikler konusunda borsa üyelerinin bilgilendirileceğini kaydeden Kestelli, 13 gün sonra yapılacak seçimlerin ardından uzunca bir süre seçimin gündeme gelmeyeceğini hatırlatarak bu dönemin büyüme, istihdam, enflasyon, dış ticaret gibi hedeflere odaklandıldığı bir süreç olmasını temenni etti. 2019 yılının ilk çeyreğini geride bırakırken, şubat ayı itibariyle tarımsal ihracata ilişkin bazı bilgileri paylaşan Işınsu Kestelli, şöyle konuştu:"Son 12 aylık dönemde tarım ürünleri ihracatı bir önceki döneme göre yüzde 4.7 oranında artış gösterdi. Meyve ve sebze mamulleri, kuru meyveler, hububat-bakliyat-yağlı tohumlar, süs bitkileri ve tütün, ihracatında artış olan gruplar. Zeytin-zeytinyağı, fındık ve mamulleri ile yaş meyve ve sebze ise ihracatında gerileme yaşanan ürünler oldu. Tabii bu gerilemede, toplam üretim miktarlarındaki düşüşlerin de etkili olduğunu söyleyebiliriz."TARIMDA DOĞRU PLANLAMA İSTEDİDoğa koşulları ve artan girdi maliyetler nedeniyle ortaya çıkan arz- talep dengesizliğinin fiyat artışları sağladığını anlatan Kestelli, "Ne üreticiler, tarla fiyatından memnun, ne de tüketiciler raf fiyatlarından memnun. Tarımda doğru planlama önemli. Uzun dönemde tarımsal planlama sorunlarını çözemediğimiz sürece tarım sektörünün sorunlarını çözemeyeceğimizi düşünüyorum. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye, tarımda hala dünyanın en büyük ve birçok üründe sözü geçen ülkelerinden birisi. Bu nedenle, uzun vadede, arz zincirini güçlendirecek politikalar üretmek çok önemli. Bu perspektifte, tarladan-sofraya yapılabilecek tüm iyileştirmeleri gözden kaçırmamak lazım" dedi.İSTİHDAM TEŞVİKLERİ ANLATILDISGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal de konuşmasında istihdam sağlayarak hem kentin hem ülkenin kazanacağına dikkat çekerek işverenlerin sıklıkla primlerin yüksek olmasından yakındığını anlattı. Sahada 14 farklı istihdam teşviğinin uygulandığını belirten Gülcemal, "Kayıt dışı istihdam en az 10 kat daha maliyetlidir. Bunu tercih eden işverenlerimiz ne yazıkki var. Kayıt dışı istihdam tespit edildiğinde yıllık 80 bin lira gibi idari para cezası var. İstihdam teşviklerinin işverenlerin prim maliyetlerini azaltıcı etkileri bulunuyor. İzmir'de istihdam teşviklerinden 2018 yılında 120 bin 595 işveren faydalandı" diye konuştu.2019 yılı istihdam teşvikleri hakkında bilgi veren Gülcemal, ücret desteğinin önemli olduğunu dile getirdi. Şubat, Mart ve Nisan ayında işe alınan işçinin ücret, prim ve vergisinin devlet tarafından karşılanacağını anlatan Gülcemal, "İşe aldığınız işçilerin tüm giderleri 3 ay boyunca devlet tarafından ödeniyor. Bunun tek şartı işçi İŞKUR kayıtlı olmalı" dedi. Gülcemal konuşmasında kadınların istihdamı için sağlanan fırsatlardan söz ederek son 6 ay içinde işsiz olan bir kadının 280 liralık işçilik maliyetiyle istihdam edilebileceğini açıkladı.İŞ BAŞI EĞİTİM İLE İSTİHDAMA KATKIİŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak da İzmir'de 200 bin civarında artı istihdam hedefine ulaşmak için çalıştıklarını anlattı. Teşviklerle ilgili duyuruları arttırdıklarını ifade eden Kabak, eşzamanlı olarak istihdama katkı sunan 32 farklı teşviğin bulunduğunu belirterek "İş'te Anne projesi kapsamında farklı fırsatlar sunuyoruz. 3 ile 9 ay arası işbaşı eğitim programlarımız var. Bu kapsamda işyerlerinde hem istihdam hem eğitim birlikte sağlanıyor. İşverene hiçbir maliyeti yok. Geleceğin mesleklerine yönelik 25 meslekte 9 aya kadar işbaşı eğitim programı açabiliyoruz" dedi.- İzmir