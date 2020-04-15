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İşverenler USHAŞ aracılığıyla uygun fiyata maske temin edebilecek

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgi İba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerlerinde salgını önlemek amacıyla maske takılması zorunluluğu getirildiğini, iş yeri sahiplerinin Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.

15.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:04
İşverenler USHAŞ aracılığıyla uygun fiyata maske temin edebilecek
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgi İba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerlerinde salgını önlemek amacıyla maske takılması zorunluluğu getirildiğini, iş yeri sahiplerinin Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) üzerinden uygun fiyatla maske temin edebileceğini bildirdi.
İba, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığına bağlı USHAŞ'ın yaptığı girişimle, 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmelerin maskeye ulaşımları konusunda yaşayacağı sıkıntının önüne geçtiğini belirtti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldığını hatırlatan İba, salgın bitene kadar devletin tüm vatandaşlarına yetecek maske stoğu ve üretim planının olduğunu, ücretsiz maske dağıtımına başlandığını vurguladı.
İşverenlerin maske temini konusunda mağdur olmamaları açısından valilikler koordinasyonunda ticaret odalarınca işverenlerin maske taleplerinin toplanmaya başladığını belirten İba, şunları kaydetti:
"İş yerlerinde çalışanlar için maske kullanma zorunluluğu gelmesiyle işverenlerin en uygun maliyetlerle bu ihtiyaçlarını karşılamaları açısından USHAŞ tarafından üretilecek tek kullanımlık maskeler ile işverenlerin talepleri 85 kuruştan karşılanmış olacaktır. Böylelikle işverenler, fahiş fiyatlarla sunulan maskeleri almak zorunda kalmayacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, AK Parti, Edirne, Güncel
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