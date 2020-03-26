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İşverenlerden "Kısa Çalışma Ödeneği" teşekkürü

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırılması ve telafi çalışma süresinin artırılmasına ilişkin, "İstihdamın korunmasını ve üretimin devamını sağlayacak bu desteklerden dolayı başta...

26.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:10
İşverenlerden
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırılması ve telafi çalışma süresinin artırılmasına ilişkin, "İstihdamın korunmasını ve üretimin devamını sağlayacak bu desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Akkol, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskine karşı gerekli olan sosyal mesafe nedeniyle doğal olarak ekonominin yavaşladığını belirterek, hükümetin virüsün ekonomi üzerindeki olumsuzluklarını bertaraf etmek için "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni devreye aldığını anımsattı.
Pakette toplumun birçok kesimi gibi işverenleri ilgilendiren düzenlemelerin de olduğunu hatırlatan Akkol, şunları kaydetti:
"Paketteki tedbirler kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işsizlik sigortası primi ödeme süresi 600 günden 450 güne, kesintisiz çalışma süresi ise 120 günden 60 güne düşürüldü. Telafi çalışma süresi ise 2 aydan 4 aya çıkartıldı. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 26'ncı maddesi uyarınca işveren sendikalarının kuracakları yardımlaşma ve dayanışma fonu sınırının nakit mevcutları yüzde 35'e yükseltildi. Bunun yanında, asgari ücret desteğinin devamı da sağlandı.
Bu tedbirlerin yasalaşmasından memnuniyet duyuyoruz. İstihdamın korunmasını ve üretimin devamını sağlayacak bu desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz."
Akkol, bu süreçte tüm önlemleri devletten beklemediklerini, sosyal taraf olarak çalışma hayatının korunması için kendilerinin de gayret içerisinde olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Kamu, işçi ve işverenden oluşan çalışma hayatının üçlü sacayağı olarak bu zor günleri de beraber aşacağız. Dün olduğu gibi bugün de ülkemizin gücüne inanıyor, insanlarımızın potansiyeline güveniyoruz. İşverenler olarak devletimizden bazı beklentilerimiz var. Bunlarla ilgili iletişim halindeyiz. Bu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Haberler ›› Güncel ››İşverenlerden 'Kısa Çalışma Ödeneği' teşekkürü - Haberler

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