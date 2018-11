İşverenlere Kızdı, Hayatı Değişti

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:28



Manisa'da üniversite yıllarında aldığı kilolar sebebiyle, işverenler tarafından kendisine iş verilmeyen Tilbe Balcı, 11 ayda yaptığı spor ve diyetle 137 kilodan 74 kiloya geriledi. Verdiği 63 kilonun ardından hayatı değişen Balcı, yeni bir hayat yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aşırı kiloları sebebiyle günlük yaşamında sorunlar yaşayan Tilbe Balcı (23), verdiği kiloların ardından hayatı değişti. Öğrenim gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesinde kilo almaya başlayan Balcı, 137 kiloya kadar çıktı. 2016 yılında mezun olduktan sonra geldiği memleketi Manisa'da iş bulmaya çalışan Balcı, aşırı kilolarından dolayı iş bulamadı. Her gittiği yerde işverenler tarafından kapılar yüzüne kapatılan Balcı, işverenler kızarak zayıflamaya karar verdi. Balcı, 11 ayda hiçbir tıbbi destek almadan 63 kilo zayıfladı. 74 kiloya düşerek bambaşka bir görünüme kavuşan Balcı, yeni bir hayat yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.Kiloların hayatını olumsuz etkilediğini belirten Balcı, "Ben küçüklükten beri hep balık etli bir kızdım. Üniversiteyi kazandıktan sonra ikinci öğretimdim. Yaşam tarzım değişti. Geceleri yemek yiyip uyuyordum. Sabah uyanıyordum. Tekrardan bir yemek yeme çabası vardı. Uyuma çabalarım vardı. Çünkü çok vaktim vardı. Hareketsizlik vardı. Bir anda 137 kiloya kadar çıktım. Kilolar hayatımı nasıl etkiledi derseniz, ilk olarak aklıma gelen şey iş. Gittiğim iş başvurularda, bana dedikleri tek kelime şu çok kilolusun, hantal görünüyorsun, verdiğimiz işi belki sen yapabilirsin ama dışarıdan yapamazsın gibi duruyorsun. Bu çeşit tepkiler alınca, dedim ki nereye kadar çekeceksin. 11. ayı doldurdum. 137 kiloydum. Şu an 74 kiloydum. Kilo verdikten sonra hayatımda çok güzel değişiklikler oldu" dedi.Balcı, tıbbi yollarla zayıflamaya çalışanlara çağrıda bulundu. Balcı, şöyle devam etti:"En başta öz güven geldi. 10 liralık tişört bir insanı mutlu edebiliyormuş. Canım sıkılıyor. Giriyorum bir mağazaya, tişört deniyorum ve oluyor. O kadar güzel bir mutluluk ki bunu tarif edemem. Görenler çok şaşırıyorlar. Çünkü nereden bakarsanız yarı yarıya zayıfladım. İş bulabildim. Çalışıyorum. Aktifim. Bana altı veya yedi saat uyku yetiyor. Hareket geldi. Hayat oturmaktan ibaret değildir. İlk olarak bedenini tanımak çok önemli. Ameliyat noktasında rahatsızlıkları varsa bir şey diyemem ama kolaylıktan başka hiç bir şey değil. Ben bunu doğal yollarla verdim. Diyet olsun, spor olsun. Bıçak altı çözüm değil. İnsanlar gerçekten istese yapa biliyorlarmış. Ben buna gerçekten şahit oldum. Ameliyat çözüm değil, ilk önce kendilerini tanıyıp, her şey kafada bitiyor. Kafalarına koyduğu zaman yapamayacakları iş yok." - MANİSA