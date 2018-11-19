19 Kasım 2018, 04:15
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İsviçre - Belçika: 5-2

İsviçre - Belçika: 5-2

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'taki son maçta İsviçre, sahasında Belçika'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2 yenerek averajla yarı finale yükseldi.



UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 7 maçla başladı. UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma yapıldı. İsviçre ve İngiltere, Portekiz'in ardından turnuvada yarı finale çıkan takımlar oldu.

İsviçre'den çılgın geri dönüş

İsviçre, A Ligi 2. Grup'ta konuk ettiği Belçika'yı 2-0 geri düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla 9 puana ulaşan İsviçre, averajla Belçika'nın önünde liderliği ele geçirerek UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

A Ligi 4. Grup'ta yer alan İngiltere de Hırvatistan'ı konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İngiltere'nin 7 puanla yarı finale kaldığı grupta, Hırvatistan ise B Ligi'ne düştü.

Macaristan, daha önce B Ligi'ne kalmayı garantileyen C Ligi 2. Grup lideri Finlandiya'yı 2-0'lık skorla geçti ve 2. sırayı elde etti.

D Ligi 2. Grup'ta San Marino'yu 2-0 yenen Belarus, 14 puanla C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Uluslar Ligi'nin 6. haftası yarın yapılacak 9 maçla devam edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında, A Ligi 1. Grup'ta Almanya, Hollanda'yı ağırlayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup: İsviçre - Belçika: 5-2

4. Grup: İngiltere - Hırvatistan: 2-1

B Ligi

3. Grup: Kuzey İrlanda - Avusturya: 1-2

C Ligi

2. Grup: Macaristan - Finlandiya: 2-0

2. Grup: Yunanistan - Estonya: 0-1

D Ligi

2. Grup: San Marino - Belarus: 0-2

2. Grup: Moldova - Lüksemburg: 1-1

İngiltere,İsviçre,Belçika

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