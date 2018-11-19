UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 7 maçla başladı. UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma yapıldı. İsviçre
ve İngiltere
, Portekiz
'in ardından turnuvada yarı finale çıkan takımlar oldu.
İsviçre'den çılgın geri dönüş
İsviçre, A Ligi 2. Grup'ta konuk ettiği Belçika
'yı 2-0 geri düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla 9 puana ulaşan İsviçre, averajla Belçika'nın önünde liderliği ele geçirerek UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
A Ligi 4. Grup'ta yer alan İngiltere de Hırvatistan
'ı konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İngiltere'nin 7 puanla yarı finale kaldığı grupta, Hırvatistan ise B Ligi'ne düştü. Macaristan
, daha önce B Ligi'ne kalmayı garantileyen C Ligi 2. Grup lideri Finlandiya
'yı 2-0'lık skorla geçti ve 2. sırayı elde etti.
D Ligi 2. Grup'ta San Marino
'yu 2-0 yenen Belarus
, 14 puanla C Ligi'ne yükselmeyi başardı.
Uluslar Ligi'nin 6. haftası yarın yapılacak 9 maçla devam edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında, A Ligi 1. Grup'ta Almanya
, Hollanda
'yı ağırlayacak.
Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi
2. Grup: İsviçre - Belçika: 5-2
4. Grup: İngiltere - Hırvatistan: 2-1B Ligi
3. Grup: Kuzey İrlanda
- Avusturya
: 1-2C Ligi
2. Grup: Macaristan - Finlandiya: 2-0
2. Grup: Yunanistan
- Estonya
: 0-1D Ligi
2. Grup: San Marino - Belarus: 0-2
2. Grup: Moldova
- Lüksemburg
: 1-1
İngiltere,İsviçre,Belçika
19 Kasım 2018 Pazartesi 04:15