Haberler » Güncel » İsviçre'de 47 yıldır faaliyet gösteren nükleer santral kapatıldı - Haber

İsviçre'de 47 yıldır faaliyet gösteren nükleer santral kapatıldı

İsviçre'nin başkenti Bern yakınlarındaki Mühleberg Nükleer Enerji Santrali, 47 yıllık faaliyetinin ardından kapatıldı.

20.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:02 İsviçre'de 47 yıldır faaliyet gösteren nükleer santral kapatıldı
'nin başkenti Bern yakınlarındaki Mühleberg Nükleer Enerji Santrali, 47 yıllık faaliyetinin ardından kapatıldı.
Bern'e 15 kilometre uzaklıktaki santralin şalteri TSİ 14.30'da indirilerek faaliyetlerine daimi olarak son verildi.
Ülkedeki 5 nükleer santral içinde kapatılan ilk santral olan Mühleberg Nükleer Enerji Santrali'nin 3 saniye süren reaktörünün devre dışı kalma anı, İsviçre televizyonlarından canlı verildi.
1972'de açılan santral, İsviçre'de kullanılan elektriğin yüzde 5'ini tedarik etmişti.
Ticari nedenlerden dolayı kapatıldığı belirtilen santralin işletmecisi BKW firmasından yapılan açıklamada, santralin Bern'in 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik ürettiğini kaydetti.
Açıklamada, "Bu, İsviçre'de ilk defa bir güç reaktörünün kullanımdan dışı kalmasıdır" ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, İsviçre Çevre Bakanı Simonetta Sommaruga, hafta içi devlet televizyonu RTS'ye yaptığı açıklamada, santralin kapatılmasına ilişkin "Bu gerçekten tarihi bir gün" ifadesini kullanmıştı.
İsviçre, 2011 yılında Japonya'nın Fukuşima nükleer santralindeki kazanın ardından ülkede yeni nükleer santral açmama kararı almıştı.

İsviçre, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:19   "KURT KAPANI" DENETİMLERİNDE 4 BİN ARAÇ SORGULANDI 136 BİN CEZA KESİLDİ - Haber
20:19   Bursa iznik'te araziye dökülen kimyasal atıklar kaldırıldı - Haber
20:19   Bakan kasapoğlu güreş bizim geleceğimiz - Haber
20:19   Meclis başkanı mustafa şentop maraş dondurması kesti - Haber
20:18   Muğla'daki STK'lar Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi - Haber
20:04   Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
20.12.2019 20:20:22