İsviçre'de korona nedeniyle acil durum ilan edildi
İsviçre hükümeti, korona virüsü nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.
16.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:10
İsviçre hükümeti, korona virüsü nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. İsviçre hükümeti, korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde 19 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini duyurdu. İsviçre Devlet Başkanı Simonetta Sommaruga basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde güçlü bir tepki gerekiyor ve buna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Bar, restoran, sinemalar, tiyatrolar, spor merkezleri ve diğer tüm eğlence merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Eczane, market, akaryakıt istasyonu ve kamu dairelerinin ise faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
İsviçre'de korona virüsü vaka sayısı 2 bini geçiyor.
(İHA)
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. İsviçre hükümeti, korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde 19 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini duyurdu. İsviçre Devlet Başkanı Simonetta Sommaruga basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde güçlü bir tepki gerekiyor ve buna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Bar, restoran, sinemalar, tiyatrolar, spor merkezleri ve diğer tüm eğlence merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Eczane, market, akaryakıt istasyonu ve kamu dairelerinin ise faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
İsviçre'de korona virüsü vaka sayısı 2 bini geçiyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Güncel
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