İsviçre'de koronavirüs paniği devam ediyor
Marketten detaylar Boş raflardan detaylar Market çalışanının açıklamaları CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler nedeniyle paniğe kapılan halk büyük süpermarketlerin raflarını boşalttı.
13.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:33
Marketten detaylarBoş raflardan detaylarMarket çalışanının açıklamaları CENEVRE - İsviçre 'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler nedeniyle paniğe kapılan halk büyük süpermarketlerin raflarını boşalttı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İsviçre'de koronavirüs paniği devam ediyor
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