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İsviçre'de koronavirüs paniği devam ediyor

Marketten detaylar Boş raflardan detaylar Market çalışanının açıklamaları CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler nedeniyle paniğe kapılan halk büyük süpermarketlerin raflarını boşalttı.

13.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:33
Marketten detaylar
Boş raflardan detaylar
Market çalışanının açıklamaları CENEVRE - İsviçre 'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler nedeniyle paniğe kapılan halk büyük süpermarketlerin raflarını boşalttı.
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İsviçre'de koronavirüs paniği devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler : Cenevre, İsviçre, Güncel

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