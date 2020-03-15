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İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de vaka sayısı bir günde 841 arttı.

15.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:08
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam Kovid-19 vaka sayısı, 2 bin 200'e yükseldi, ölü sayısı da 14'e çıktı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ülkede alınan tedbirler kapsamında, tüm kantonlardaki okullarda eğitime ara verildi. İtalya sınırındaki Ticino kantonu ile Basel kantonunda ise "acil durum" ilan edildi.

İsviçre'nin resmi haber sitesi Swissinfo'daki bilgiye göre, İsviçre ordusu virüs pandemisine karşı mücadelede desteğini artırmaya hazırlanıyor.

ORDU HAREKETE GEÇTİ

İsviçre ordusunun, ilk kez 4 hastane taburundan (600 asker) birini siviller için konuşlandıracağı, askeri hastanenin 200 hastayı ağırlayabileceği kaydedildi.

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Etiketler : İsviçre, Güncel

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