Haberler » Dünya » Haber

İsviçre'de radyasyon riski nedeniyle 5G altyapısına karşı tepki: Referandum yapalım

İsviçre 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G altyapısı yatırımları yapmaya başlayan dünyada ilk ülkeler arasında ancak bir önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin getirebileceği sağlık endişeleri ülkenin en önemli gündemi haline geldi.

18.09.2019 19:00İsviçre'de radyasyon riski nedeniyle 5G altyapısına karşı tepki: Referandum yapalım
İsviçre 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G altyapısı yatırımları yapmaya başlayan dünyadaki ilk ülkeler arasında ancak bir önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin getirebileceği sağlık riskleri ülkenin en önemli gündemi haline geldi.

Yeni anten ve baz istasyonları güçlü sinyal sağlarken radyasyona yol açacağını düşünen çok sayıda insan, 5G'ye karşı ülkede sokak protestoları gerçekleştiriyor. En yoğun eylemler başkent Bern'de gerçekleşirken protestocular yeni nesil antenlerin önce buzlu bir yüzey üzerinde kurularak test edilmesini talep ediyor.
Euronews.com'da Görüntüle

İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
21:46 İtfaiye aracı tatbikat alanında devrildi
21:45 Facebook'ta IŞİD ve El Kaide bağlantılı sayfalar otomatik olarak oluşturuluyor
21:45 FED politika faizini 25 baz puan indirdi
21:29 ABD Merkez Bankası faiz oranlarını ikinci kez 0,25 indirdi
21:16 Kiev'de bomba paniği bir kişi köprüyü havaya uçurmakla tehdit etti
20:42 Kiev'de köprüyü havaya uçurmakla tehdit eden eylemci operasyonla yakalandı
20:16 Suudi ordusu: suudi aramco saldırıları kesinlikle iran tarafından desteklendi