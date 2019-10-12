Haberler » Güncel » İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı

İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı

AK Partili Metin Külünk sosyal medya hesabından, PKK'lıların Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaşıp, "İsviçre'de devlet yok galiba" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

12.10.2019 12:41

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından, PKK'lıların Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaştı. Külünk görüntülerin İsviçre'de çekildiğini belirtti.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK'ya karşı başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"nı protesto eden bir grup PKK/YPG bayraklı örgüt sempatizanı, Türk bayrağı yaktı.

AK PARTİLİ METİN KÜLÜNK PAYLAŞTI

Bu görüntüleri paylaşan Metin Külük, sosyal medya hesabından da, "İsviçre'de devlet yok galiba Sokaklar terör örgütüne ve dost! ülkeye düşmanlığa teslim edilmiş. Ve bu devlet!'in gözü önünde Türk Bayrağımızın yakılışı seyrediliyor. İsviçre büyükelçisi bunu hesabını Dışişleri Bakanlığımıza davet edilerek verecektir" diye yazdı.

İşte Metin Külünk'ün o paylaşımı;

İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı

Metin Külünk, İsviçre, PKK, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36 Bakan Selçuk'tan "Barış Pınarı Harekatı" mesajı
14:36 Eskipazar Entegre Devlet Hastanesi geçici olarak taşınacak
14:36 Harekat aleyhine dezenformasyon için başka olayların görüntülerini kullandılar
14:35 Bursa'da uyuşturucu operasyonu
14:35 Kahramanmaraş, şehidini uğurladı
14:34 Sakarya'da at arabasının devrilmesi
14:34 Boğaziçi Film Festivalinde 9 uluslararası film, Türkiye prömiyerini yapacak
12.10.2019 14:39:00