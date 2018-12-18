İsviçre'deki Suriye Konulu Bakanlar Toplantısı Başladı

Kaynak: AA

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi konusunu ele almak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde TSİ 13.20'de buluştu.Toplantıdan önce basın mensuplarına konuşan Zarif, toplantılardan olumlu bir sonuç çıkması konusunda umutlu olduğunu söyledi.BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, toplantının ardından bakanlara ve beraberindeki heyetlere öğle yemeği verecek.Yemeğin ardından yeniden bir araya gelecek dörtlünün, uzlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.De Mistura ve garantör ülke bakanlarının, bugün Komitenin kurulduğunu ilan etmesi bekleniyor.BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi geçiş sürecinde Suriye Anayasası'nın yeniden yazılması öngörülmüştü. Ocak 2018'de Soçi'de yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nde BM, Türkiye, İran ve ev sahibi Rusya'nın temsilcileri ile Suriyeli taraflar, Anayasa Komitesi oluşturulması kararı almıştı. 150 kişiden oluşacak Anayasa Komitesinde rejim ve muhalifler 50'şer kişi belirlerken, de Mistura da son 50 kişiyi Suriyeli aydın ve sivil toplum temsilcileri arasından seçecekti. İlk 50'şer kişilik grup üzerinde nispeten kısa sürede uzlaşan taraflar, son grup konusunda rejimin uzlaşmaz tavrı nedeniyle anlaşmazlık yaşamıştı. de Mistura, sene boyunca Cenevre'de garantör ülkeler, rejim ve muhalefet heyetleriyle toplantılar yaparken, Türk, Rus ve İranlı yetkililer, komiteyi oluşturacak isimler üzerinde anlaşmak için birçok kez bir araya gelmişti. Türkiye, görüşmeler boyunca komitenin "dengeli ve muteber" nitelikte olması gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul'da 27 Ekim'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nde Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderleri, komitenin 31 Aralık'a kadar kurulması konusunda mutabık kalmıştı. Bunun üzerine, yıl sonunda görevi devredecek de Mistura, çabalarını hızlandırmıştı.