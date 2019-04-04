İsviçre'den Eylem İçin Diyarbakır'a Gelen PKK'lı Yakalandı

İSVİÇRE'den terör örgütü PKK/KCK için eylem ve faaliyetlerde bulunmak üzere Diyarbakır
'a gelen H.M. (38) polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın İsviçre
'deki sözde Biel Kürt Toplum Merkezi eş başkanı olan ve örgüt adına çeşitli eylem ve faaliyetlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldiği belirlenen H.M.'nin yakalanması için Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince çalışma başlatıldı. H.M.'nin pazar günü İsviçre'ye döneceği bilgisini alan polis, harekete geçti. Ekipler, Diyarbakır Havalimanı
'na gelen H.M.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye gönderilen H.M., çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Diyarbakır
PKK, İsviçre, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: DHA