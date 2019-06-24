İsviçre'den geldi, Samsun'da obezite ameliyatı oldu

İsviçre'de yaşayan Arnavut asıllı bir kişi, Samsun'da obezite ameliyatı oldu.

Medicana Samsun Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsviçre'de yaşayan Arnavut asıllı Afrim Imeraj, obezite ameliyatı olmak üzere Medicana International Samsun Hastanesini tercih etti.

Hastanede obezite ameliyatı olan Imeraj, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Uzun yıllardır kilo vermek için çok çaba sarf ettiğini anlatan Imeraj, "Bu çabalarım sonucunda kilo da verdim ama sonra kiloları geri aldım. Yaptığım araştırmalar sonucunda Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güzel hocamıza ulaştım. Daha önce Kerim hocamıza obezite ameliyatı olmuş sanatçı Big Mama ile görüşmemde doğru karar verdiğimi anladım. Ameliyat olduğum için çok mutluyum. Hastaneye adım attığım andan taburcu olduğum ana kadar tüm süreçlerden çok memnunum. Kerim Güzel ile tüm hastane personeline teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Güzel de Afrim Imeraj'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen hastaları değerlendirip ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Güzel, şunları kaydetti:

"Tek bir yöntem değil, hastaya uygun şekillenen ameliyat kararı veriyoruz. Bariyatrik veya metabolik cerrahi, artık laparoskopik yöntem olarak tanımlanan ve halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen şekilde gerçekleştirilebilmekte. Bu sayede hastaların hastanede kalış süreleri ve iyileşme süreleri daha kısa olmakta ve normal yaşama dönüş bu sayede daha çabuk gerçekleşmektedir. Hastaların çoğu kısa zamanda hem kilolarından hem de eğer varsa şeker ilaçlarından kurtulmaktadır. Buna bağlı olarak kişilerin yaşam kalitesi artmaktadır."

Kaynak: AA