Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››İsviçre'den koronavirüse karşı 32 milyar franklık ilave yardım paketi - Ekonomi

İsviçre'den koronavirüse karşı 32 milyar franklık ilave yardım paketi

İsviçre Federal Konseyi, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) zarar gören şirketler ve işçileri desteklemek için 32 milyar İsviçre frangı tutarında yeni yardım paketi açıkladı.

20.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:02
İsviçre'den koronavirüse karşı 32 milyar franklık ilave yardım paketi
İsviçre Federal Konseyi, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) zarar gören şirketler ve işçileri desteklemek için 32 milyar İsviçre frangı tutarında yeni yardım paketi açıkladı.
Konsey'in başkent Bern'de yapılan toplantısının ardından yapılan açıklamada, 13 Mart'a ilan edilen 10 milyar frank tutarındaki yardım paketinin artırılmasına karar verildiği belirtildi.
Buna göre, Kovid-19 nedeniyle zarar gören şirket ve çalışanlar için 32 milyar franklık ilave kaynak oluşturulduğu belirtildi.
Böylelikle, iki aşamada duyurulan ve toplam 42 milyar frangı bulan yardım paketi İsviçre tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.
Açıklamada, işletmelerin gelirlerinin yüzde 10'u kadar kredi çekebileceği, bunun 500 bin frangının derhal ödeneceği aktarıldı. Bankalardan çekilecek kredi miktarı ise firma başına 20 milyon frangı aşamayacak.
Yardım paketiyle işletmelerin finansal kısıtlamalarla karşılaşamaması ve işçilere ücret ile kira ödemelerinin aksamamasının amaçlandığı vurgulandı.
5 kişiden fazla dışarı çıkan gruplara 100 frank para cezası
Öte yandan, İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset ise yaptığı açıklamada, alınan karar doğrultusunda 5 kişiden fazla dışarı çıkan gruplara kişi başına 100 frank para cezası getirildiğini söyledi.
Berset, 65 yaş üstü kişilerin evinde kalması gerektiğini ifade ederek, diğerlerinin de alışveriş, doktor ve iş dışında dışarı çıkmamasını istedi.
Ülkede sokağa çıkma yasağının olmadığını dile getiren Berset, "Ama buna yakınız" dedi.
İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı, 4 bin 840'a, kantonlardan gelen rakamlara göre de ölü sayısı 51'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler : İsviçre, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedbirlerini sertleştiriyor Ekonomi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedbirlerini sertleştiriyor
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Ekonomi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi Ekonomi
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi Ekonomi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Ekonomi
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Ekonomi
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Ekonomi İtalya'da bir günde 627 kişi öldü: Ordu sokağa çıkıyor - Ekonomi Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik - Ekonomi Telekomünikasyon operatörleri AVM'lerdeki satış noktalarını kapattı - Ekonomi İsviçre'den koronavirüse karşı 32 milyar franklık ilave yardım paketi - Ekonomi Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi - Ekonomi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi - Ekonomi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi - Ekonomi Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak - Ekonomi
Loading