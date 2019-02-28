İsviçre Keçisinin Sütünden Yaptığı Kadayıf Tatlısı Yok Satıyor

Giresun'un Dereli İlçesi, Eğriambar köyünde, Yasin ve Seçkin Çamcı, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. Kısa sürede ünü ilçeyi aşan ve ülkeye yayılan kadayıf tatlısı, yoğun sipariş alıyor. Çamcı kardeşler, 15 olan keçi sayısını 300'e çıkararak elde edecekleri sütlerle kadayıf tatlısı üretimini artırmayı hedefliyor.

PAZARI ARTIRMAK İÇİN KEÇİ SÜTÜNE YÖNELDİLER

İstanbul'da kadayıf tatlısı üreticisi olan Sinan Çamlı, 19 yıl önce Giresun'un Dereli İlçesi, Eğrianbar köyünde üretim atölyesi kurdu. Çamlı'nın oğulları Yasin ve Seçkin Çamlı da babasıyla çalışmaya başladı. Ürettikleri tatlıların pazar payını artırmak için çalışma yürüten iki kardeş, keçi sütüne yöneldi. Türkiye'den seçkin keçi ırklarından süt alan kardeşler, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti.

"BİR ÇOK İLE GÖNDERİYORUZ"

Keçilerin bakımını ve süt sağımını yapan Yasin Çamcı, bölgenin şartlarının keçi bakmaya uygun olduğunu belirterek sağlıklı bir ürün sunabilmek için anne sütüne en yakın olan keçi sütünü tercih ettiklerini söyledi. Çamcı, "Günlük 20 kilo süt alıyoruz. 6 tanesini İsviçre'den diğerlerini ülkedeki ırklardan getirdik. Ancak şu anda İsviçre keçilerini damızlık olarak kullanmak istiyoruz. Elde ettiğimiz sütleri kadayıf, güllaç, salamura peynir ve yoğurt olarak değerlendiriyoruz. Keçi sütünün kullanılmasını sağlık sektörü onayladığı için taleplerimiz artıyor. Giresun'a her hafta dağıtım yapıyoruz. Birçok ile gönderiyoruz" dedi.

"AŞIRI TALEP GÖRÜYOR"

Keçi sütlü kadayıfın daha sağlıklı olduğunu anlatan Çamcı, "Aşırı talep görüyor, biz de bu imkanı halkımıza sunuyoruz. Türkiye'de keçi sütlü kadayıfı ve güllacı ilk yapan biz olduk. Bunu tadanlar enerjilerine enerji kattığını söyleyip talepte bulunuyorlar. Herkesin keçi sütlü kadayıf ve güllacı tatmalarını isterim" diye konuştu.

TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN MAKİNE GELİŞTİRİLDİ

Seçkin Çamcı da, taleplere yetişmek için makine geliştirdiklerini belirterek "Bu makine için de patent girişimimiz oldu. Onun sonucu bekliyoruz. Bu süt çok sağlıklı ve anne sütüne en yakın süt durumunda. Bunu da değerlendirip kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimiz olumlu tepki alıyor ve talepleri yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA