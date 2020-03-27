İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
Tüm dünyada 24 bini aşkın can alan koronavirüste vaka sayısı yarım milyonu aşarken, İsviçre vaka sayısının 10 bini aştığı 9'uncu ülke oldu.
27.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:04
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 24 bini aşkın can alan yeni tip koronavirüste vaka sayısı yarım milyonu aştı. Avrupa ülkesi olan isviçre'de de vaka sayısı artarak 11 bin 811'e yükseldi. Böylelikle İsviçre , vaka sayısı 10 binin üzerinde olan 9'uncu ülke oldu.
EN FAZLA VAKA ARTIK ABD'DE
Ortaya çıktığı Çin'de 81 bin 782 kişiye bulaşan ölümcül koronavirüste vaka sayısının en çok görüldüğü ülke el değiştirdi. Virüsün 85 bin kişiyle enfekte olduğu ABD, salgının yeni merkez üssü haline geldi.
İNGİLTERE VE İSVİÇRE DE 10 BİNİ AŞTI
Dünya genelinde 532 bin vakanın yaşandığı koronavirüste İngiltere ve İsviçre de 10 bin vaka sınırını aşan ülkeler oldu. İngiltere'de 11 bin 812, İsviçre'de ise 11 bin 811 vaka bulunuyor.
İşte en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 10 ülke:
- ABD 85.991
- Çin 81.782
- İtalya 80.589
- İspanya 57.786
- Almanya 43.938
- Fransa 29.566
- İran 29.406
- İngiltere 11.812
- İsviçre 11.811
- Güney Kore 9.332
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İsviçre, Güncel
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