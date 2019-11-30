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İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç: "Bizim açımızdan zor olacak"

EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta mücadele edecek olan İsviçre'de Teknik Direktör Vladimir Petkoviç grup maçlarının kendileri açısından zor geçeceğini söyledi.

30.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:11İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç:
EURO 2020'de ile aynı grupta mücadele edecek olan 'de Teknik Direktör Vladimir grup maçlarının kendileri açısından zor geçeceğini söyledi.

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te çekilen EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup kuraları sonrasında Türkiye ile aynı grupta yer alan İsviçre'de Teknik Direktör Vladimir Petkoviç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına çok zor bir turnuva olacağını söyleyen Petkoviç, "Türkiye Milli Takımı çok iyi bir eleme grubu geçirdi ve çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını gösterdiler. Yeni oyuncularla, jenerasyonu değiştirdiklerini de gösterdiler. Bizim açımızdan çok zor olacağını söyleyebilirim ancak tabii ki imkansız bir maç olmayacaktır, bunu da biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Şenol Güneş'in iyi bir futbol anlayışı var"

Kendisinin çok uzun zaman önce Türkiye'de görev yaptığını hatırlatan Vladimir Petkoviç, "Çok uzun zaman önce Türkiye'de görev yaptım. Samsunspor'u çalıştırdığım dönemden, Şenol Güneş'i biliyorum. Kendisi Trabzonspor'un başındayken birçok önemli maç kazandı. Sonrasında Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşadı. Kendisinin iyi bir futbol anlayışı var" diyerek sözlerini tamamladı. - BÜKREŞ

Petkoviç, Türkiye, İsviçre, Spor

Kaynak: İHA

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