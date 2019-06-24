24.06.2019 17:53
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İsviçre yolsuzluk soruşturmasında ele geçirdiği 133 milyon doları Özbekistan'a iade ediyor

İsviçre yolsuzluk soruşturmasında ele geçirdiği 133 milyon doları Özbekistan

İsviçre Başsavcılığı, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın bir akrabası hakkında, "kara para aklamak" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirdiği 133 milyon doları Özbekistan'a iade edeceğini duyurdu

İsviçre Başsavcılığı, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov 'un kızı Gülnara Kerimova'nın bir akrabası hakkında, "kara para aklamak" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirdiği 133 milyon doları Özbekistan'a iade edeceğini duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gülnara Kerimova'nın bir akrabasının, İsviçre Federal Ceza Mahkemesinde, 2003-2014 yılları arasında paranın nereden geldiğini ve kim tarafından bankadan çekildiğini gizlemek niyetiyle, şirketler adına banka hesabı açmak ve sahte banka belgelerini imzalamaktan mahkum edildiği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
İslam Kerimov , Başsavcı , Özbekistan , İsviçre , Dünya

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