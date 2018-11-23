İsviçreli Eren Derdiyok, Galatasaray'ın Kendisine Türk Lirası Ödemesi Nedeniyle Rahatsız

Eren Derdiyok sakat. Bu yüzden oynamıyor. Eren'in bir başka sıkıntısı ise alacakları konusunda yönetimin aldığı karar. Çünkü G.Saray yönetimi, "Türk oyunculara 5.2'lik kurdan anlaşalım" teklifi yaptı. Eren ise buna kesinlikle yanaşmıyor. Doneleri, İsviçre doğumlu olması, İsviçre Milli Takımı'nda oynaması ve UEFA tarafından yabancı oyuncu kabul edilmesi.

EREN, TFF KURALLARINA GÖRE TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR

G.Saray'ın doneleri ise Eren'in Türk asıllı olduğu ve TFF kurallarına göreTürkiye Ligi'nde yabancı değil, Türk statüsünde oynadığı.

Eren'e bir süredir TL üzerinden ödemeler yapılıyor. Gurbetçi oyuncu ise bunları kabul etmiyor. Banka hesaplarına dokunmuyor. Kulübe iade de etmiyor. Menajeri ve yönetim arasında orta bir yol bulunmasını bekliyor.

(Foto Spor)