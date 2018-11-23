23 Kasım 2018, 10:20
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İsviçreli Eren Derdiyok, Galatasaray'ın Kendisine Türk Lirası Ödemesi Nedeniyle Rahatsız

Galatasaray'da forma giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eren Derdiyok'un kendisine euro değil TL ödeme yapılması nedeniyle rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Eren Derdiyok sakat. Bu yüzden oynamıyor. Eren'in bir başka sıkıntısı ise alacakları konusunda yönetimin aldığı karar. Çünkü G.Saray yönetimi, "Türk oyunculara 5.2'lik kurdan anlaşalım" teklifi yaptı. Eren ise buna kesinlikle yanaşmıyor. Doneleri, İsviçre doğumlu olması, İsviçre Milli Takımı'nda oynaması ve UEFA tarafından yabancı oyuncu kabul edilmesi.

EREN, TFF KURALLARINA GÖRE TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR

G.Saray'ın doneleri ise Eren'in Türk asıllı olduğu ve TFF kurallarına göreTürkiye Ligi'nde yabancı değil, Türk statüsünde oynadığı.

Eren'e bir süredir TL üzerinden ödemeler yapılıyor. Gurbetçi oyuncu ise bunları kabul etmiyor. Banka hesaplarına dokunmuyor. Kulübe iade de etmiyor. Menajeri ve yönetim arasında orta bir yol bulunmasını bekliyor.

(Foto Spor)

Saray
23 Kasım 2018 Cuma 10:20



YORUMLAR (11)
ARMASI TÜRK BAYRAKLI BEŞİKTAŞ: TL üzerinden işlem yapamaz bu fransız takımı. Siz Fransız takımınızla övünüyorsunuz biz Türk takımımızla gurur duyuyoruz. Tabi herkesin kendi milli duygusu bişey diyemem. Neden armamıza Türk bayrağı yapılmış googleden araştırın sonra niye Fransız takımınızı sevmediğimi anlayacaksınız
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GS: En fazla 5 maç daha çekerler sonra da gönderirler. el mahkum olunca namerde mecbur kalıyorsun.
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YOLLAYIN: GÖNDERİN BU İSVİÇRELİYİ ON KURUSLUK FAYDASI YOK TRİKLYONLARI BEGENMEYİP EURO İSTER
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MESUT: Adamlar bizim bir yılda kazandığımız 90 dk alıyorlar yine duymuyorlar.ama euro 2 TL ye dusseydi kulüpler yine 5.2 hesaplarmiydi merak ediyorum
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BİLAL ÇAKIRBEYLİ: bisim iş yerinde de emre diye bir arkadaş var oturup telefonla uynuyor aksama kadar bide maaş veriyolar basımıza taş yağıcak taş..son asya
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