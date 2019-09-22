Haberler » Dünya » Haber

İsviçreliler 5G'yi protesto etti: Sağlığa zararlı, referanduma gidilsin

İsviçre'nin başkenti Bern'de binlerce kişi cep telefonlarında kullanılan 5G teknolojisini insan sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle protesto etti. Ülkede şimdiye kadar 334 adet 5G baz istasyonu kurulmuştu

22.09.2019 17:15İsviçreliler 5G'yi protesto etti: Sağlığa zararlı, referanduma gidilsin
İsviçre'nin başkenti Bern'de binlerce kişi cep telefonlarında kullanılan 5G teknolojisini insan sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle protesto etti.

Parlamento binası önünde toplanan kalabalık hızlı internet erişimi sağlayan ve ülkenin birçok noktasına inşa edilen 5G baz istasyonlarının insan sağlığına olan etkilerinin yeterince araştırılmadığını ve yeni anten kurulumuyla ilgili çalışmaların sonlanması gerektiğini açıkladı. Protesto gösterisini düzenleyen sivil toplum örgütü Frequencia Başkanı Tamlin Schibler Ulmann "5G teknolojisinin birçok kişi tarafından kabul görmemesi, bu teknolojinin kontrolsüz bir biçimde sunulduğunun en büyük göstergesi" ifadelerini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle

İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
17:15 İsviçreliler 5G'yi protesto etti: Sağlığa zararlı, referanduma gidilsin
17:13 Ruhani: Körfez'deki yabancı güçler güvenlik tehdidi
17:13 Thunberg Gençlik İklim Zirvesinde konuştu: Bizi kimse durduramaz
17:13 Hong Kong'da tansiyon yüksek
17:13 Mısır'da Sisi karşıtları gösterileri sürdürdü
17:13 Alman siyasetçi Weber'den Erdoğan'a: Şantajı kabul edemeyiz
17:13 Almanya kömür karşıtı ittifaka katılıyor