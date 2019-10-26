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"Üzerine motosiklet düştü" denmişti! Komaya giren çocuğu üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı

Adana'da 'üzerine motosiklet düştü' diye hastaneye getirilen Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan El Mustafa'yı üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı. Başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçiren, vücudunda darp izlerine rastlanan küçük Nurcan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, gözaltına alınan üvey anne tutuklandı.

26.10.2019 10:59

Adana'da üvey annesi tarafından darp edilen ve "Üzerine motosiklet düştü" denilerek hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Suriyeli çocuk komaya girdi. Doktorların durumu polisi bildirmesiyle harekete geçen ekipler, üvey anneyi göz altına aldı. Suçunu itiraf eden vicdansız kadın tutuklandı.

ISIRIK VE DARP İZLERİNE RASTLANDI

Olay, 10 Ekim'de Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası İbrahim El Mustafa'nın motosikletinin üzerine devrildiği öne sürülen Nurcan El Mustafa, ailesinin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minik kıza acil serviste müdahale edildi. Doktorların yaptığı muayenede başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği saptanan Nurcan'ın aynı zamanda vücudunda ısırık ve darp izlerine rastlandı.

Hayati tehlikesi bulunan Nurcan El Mustafa, yoğun bakıma alındı. Doktorların polise bilgi vermesi üzerine üvey annesi Visal İbrahim (23), babası Cafer El Mustafa (24), amcası İbrahim El Mustafa (21) ile babaannesi Fatma Azğın (57) gözaltına alındı.

ÜVEY ANNE TUTUKLANDI

Visal İbrahim, baba Cafer El Mustafa'nın ilk evliliğinden olan Nurcan'ın sürekli ağladığını bu nedenle dövdüğünü söyledi. Babaanne Fatma Azğın da gelinin torunun sürekli dövdüğünü söylediği bildirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Visal İbrahim tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yavuzlar Mahallesi, Adana, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (6)
SEREN CANJ:Allah belanızı versin inşallah bunlar me lanet kişiler Esad bunlara boşa zulüm etmemiş
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DJ BORİS BREJCHA:YA ARTIK GINA GELMEDİ Mİ ? NİYE HALA SUSUYORUZ ? KİMDEN KORKUYORUZ. NİYE AYAKLANMIYORUZ. . NİYE KOYUN GİBİYİZ ?
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WALTER WHITE:Allah Belanızı versin, sizin gibileri bu dünyadan kaybetmek lazım. . .
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TÜRK:Atın şu yaratiklari ÜLKEMDEN.
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BURAK:bu kuruları görünce arkana bakmadan kaçaçaksın hepisimi aynı sinirli kaprisli seçici vicdansız
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VATANSEVER:ALlah belanı versin kadın Allah bin türlü belanı versin inşAllah hapishanelerde çürü orda bide seni haşlasınlar diğer mahkumlar 3 yaşındaki yavrucağa bunu yapmak neymiş gör benim elime verseler seni yağlı jopla komaya girene kadar döverdim aynı o kuzucuğğa yaptığın gibi şerefsiz cani kadın
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