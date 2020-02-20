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İşyeri sahiplerinin usta öğreticilik belgesi almaları gerekir

Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) Müdürü Mitat Tepe, iş yeri sahiplerinin iş yerinde çırak öğrenci istihdam edebilmesi için kendilerinin usta öğreticilik belgelerine sahip olmaları gerektiğini söyledi.

20.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:13İşyeri sahiplerinin usta öğreticilik belgesi almaları gerekir
Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) Müdürü Mitat Tepe, iş yeri sahiplerinin iş yerinde çırak öğrenci istihdam edebilmesi için kendilerinin usta öğreticilik belgelerine sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Müdür Tepe, iş yeri sahiplerinin iş yerinde çırak öğrenci istihdam edebilmesi için kendilerinin usta öğreticilik belgelerine sahip olmaları gerektiğini ifade ederek, belge başvuruları ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanların başvuru yapabileceklerini belirtti. Tepe, "Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan iş pedagojisi kursuna katılanlar arasından, kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Usta öğreticilik belgesi, ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılır. Mesleki Eğitim Merkezi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. İş yeri sahipleri veya çırak öğrenci alma konusunda kurumumuzdan gerekli destek alınabilir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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