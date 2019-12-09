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İşyeri yangınında bir kişi dumandan etkilendi

ADANA'da anahtarcı dükkanında çıkan yangında dumandan etkilenen işyeri sahibi Mahmut Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

09.12.2019 01:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:10İşyeri yangınında bir kişi dumandan etkilendi

ADANA'da anahtarcı dükkanında çıkan yangında dumandan etkilenen işyeri sahibi Mahmut Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir anahtarcı dükkanında çıktı. Bir apartmanın altında bulunan anahtarcı dükkanından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekibi, dükkanın kepengini açıp, içeriye girdiğinde bir kişiyi baygın şekilde yatarken buldu. Dükkandaki yangın, itfaiye erlerince büyümeden söndürülürken, işyeri sahibi olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen Mahmut Yıldız ise olay yerine çağrılan ambulans ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Mahmut Yıldız, İtfaiye, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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