Haberler» 3. Sayfa» Haber

İşyerinde çıkan yangın korkuttu

Malatya'da kent merkezinde bir işyerinin tabelasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

08.08.2019 13:16 İşyerinde çıkan yangın korkuttu
Malatya'da kent merkezinde bir işyerinin tabelasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Saray Mahallesi Turhan Akyol Sokak üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanın tabelasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede büyük paniğin de yaşanmasına neden olan yangın sonrası ihbar edilmesi üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında, alevler büyümeden kontrol altına alınırken, işyerinin tabela kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

İtfaiye, Malatya, Saray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:22   Tarsus'da kaçak tütün operasyonu
15:20   Boğulma tehlikesi geçiren şahsı cankurtaranlar son anda kurtardı
15:20   İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı
15:18   Çankırı'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
15:15   Deprem anı güvenlik kamerasında
15:15   Tartıştığı eşi ile kızını öldürdü
15:14   Denizli'de 5.7 büyüklüğünde deprem