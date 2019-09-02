Haberler» Güncel» Haber

İşyerinde silahlı saldırıda yaralandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, oto yıkama işyeri bulunan Selami Eroğlu (35), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı.

02.09.2019 21:31 İşyerinde silahlı saldırıda yaralandı
İZMİR'in Bornova ilçesinde, oto yıkama işyeri bulunan Selami Eroğlu (35), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı.
Olay, bu aşam saat 19.00 sıralarında, Yeşilova semtindeki Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama işyerinde meydana geldi. İşyerine otomobille gelen kişi ya da kişiler, işyeri sahibi Selami Eroğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eroğlu, tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu'nu ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alındı. Selami Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Yeşilova, Bornova, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:18   Dışişleri bakanlığı'ndan 'kolombiya' açıklaması
00:14   ABD'de teknede yangın: 4 ölü
00:10   Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
00:06   Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
00:05   Dışişleri Bakanlığından 'FARC' açıklaması
00:04   Lübnan ekonomik OHAL ilan etti
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2019