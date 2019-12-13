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İşyerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir'de bir iş yerinden kombi, kalorifer peteği, avize çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

13.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:57İşyerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
'de bir iş yerinden kombi, kalorifer peteği, avize çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bir restorana giren hırsızlar iş yerinde bulunan 15 bin lira değerinde olan kombi, 4 adet kalorifer peteği, 28 adet avize sarkıtı, 4 adet duvar apliklerinin yanı sıra iş yerinde bulunan ve değeri 15 bin lira bulan eşyalara zarar verilmesi ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 3 şüpheli tespit edildi. ekipleri tarafından hırsızlığı yaptıkları tespit edilen Y.Ö., M.K. ve A.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çaldıkları malzemeyi hurdacıya sattıklarını ifade ettiler. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her üç şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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