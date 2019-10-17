Haberler » Güncel » İşyerinden hırsızlık yapınca tutuklandı

İşyerinden hırsızlık yapınca tutuklandı

BARTIN'da çalıştığı taş ocağından hırsızlık yapan T.C. tutuklandı.

17.10.2019 19:37İşyerinden hırsızlık yapınca tutuklandı

BARTIN'da çalıştığı taş ocağından hırsızlık yapan T.C. tutuklandı.

Olay önceki gün Gürgenpınarı mevkiindeki taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, taş ocağında işçi olarak çalışan T.C. gece saatlerinde mesaiye kaldığı sırada işyerinde bulunan piyasa değeri 10 bin TL olan 2 adet aleti çaldı. Sabah işyerine gelenlerin haber vermesi üzerine jandarma ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık yapanı tespit ett. Ekipler, T.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldığı aletler işyerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen T.C. tutuklandı.



İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:23 ABD'li senatörlerin Türkiye'ye karşı hazırladığı yaptırım paketi açıklandı
20:22 İBB Meclisi'nden asker selamı
20:22 Guatemala'da sel ve toprak kaymaları
20:22 Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı
20:21 İBB MECLİSİ'NDEN MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI
20:21 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri
20:18 Venezuela'da savaş uçağı düştü: 2 pilot öldü
17.10.2019 20:24:51