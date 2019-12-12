Haberler » 3. Sayfa » İşyerine çatıdan girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Haberler

İşyerine çatıdan girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de bir iş yerinden 25 bin TL değerinde malzeme çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

12.12.2019 21:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:11İşyerine çatıdan girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
'de bir iş yerinden 25 bin TL değerinde malzeme çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Şeker mahallesi Osman Kavuncu bulvarı üzerinde bulunan bir işyerine çatıdan girilerek 25 bin TL değerinde bilgisayar, ABS beyni gibi malzemeler çalındı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri R.Ü. (25) ile T.D. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çalınan malzemeler ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.

R.Ü. ve T.D., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:31 'Ermeni Soykırımı tasarısı' ABD Senatosu'nda kabul edildi - Haberler
21:30 Gaziantep'te "Altın Baklava Film Akademisi Gala ve Ödül Töreni" - Haberler
21:26 Didim'de ev yangını korkuttu - Haberler
21:21 Son dakika: ABD Senato'su sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etti - Haberler
21:17 Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı - Haberler
20:54 Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var - Haberler
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert 'Nobel' çıkışı: Kaleminden kan damlayan birisine Nobel Ödülü verildi - Haberler
19:57 Trump'tan "yılın kişisi" seçilen iklim aktivisti Greta'ya: Öfke yönetimi sorununu çözmeli - Haberler
19:47 Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz - Haberler
12.12.2019 21:46:16