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İşyerlerine sahte para veren şahıs serbest bırakıldı

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bazı işyerlerine sahte para veren şahsı yakaladı.

04.11.2019 17:21İşyerlerine sahte para veren şahıs serbest bırakıldı
Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bazı işyerlerine sahte para veren şahsı yakaladı. Şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bazı işyerlerine sahte 100 TL'lik banknotlardan veren şahsı takibe aldı. Bir süre sonra KOM ekiplerince yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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