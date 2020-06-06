İşyerlerine sosyal hayat denetimi

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayata geçişte Sağlık Bakanlığınca yayınlanan kurallara uyma hususunda özellikle rehberlik ve eğitim maksatlı denetimler yapıldı.

İşyerlerine sosyal hayat denetimi
06.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:01
Karabük'te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayata geçişte Sağlık Bakanlığınca yayınlanan kurallara uyma hususunda özellikle rehberlik ve eğitim maksatlı denetimler yapıldı.

"Kontrollü sosyal hayat" sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden faaliyet göstermeye başlayan 75 berber ve kuaför salonu, 3 alışveriş merkezinde bulunan 82 işletme, 17 taksi durağı ve 160 adet taksi, pazaryerleri, 131 adet şehir içi toplu ulaşım aracı, 83 adet kahvehane ve kıraathane, 30 adet hamam, sauna, yüzme havuzu, 180 restoran kafe ve lokanta, 17 spor tesisi, 8 mesire ve piknik alanı, 14 konaklama tesisi, 553 cami ve 10 adet açık alanlar İlçe Tarım Müdürlüğü, zabıta, polis, jandarma ve diğer müdürlüklerin ekiplerince denetlenerek, gerçekleştirilen kontrollerde işletme sahiplerine ve çalışanlarına yeni normalleşme süresince müşterilerden sosyal mesafeyi korumaları, maskesiz iş yerlerine alınmamaları, işçilerin ise çalışma alanlarında eldiven ve maske takmaları konusunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan çalışma rehberine göre bilgilendirmede bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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