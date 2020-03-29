İşyurtlarında tıbbi ve hijyen ürünleri üretimine hız verildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ceza infaz kurumlarında üretilen tıbbi ve hijyen amaçlı ürünlerle hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşın ihtiyacının karşılandığını bildirdi.Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumunun, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan, tek kullanımlık maske, kolonya gibi tıbbi ve hijyen ürünleri üretimine hız verdiği bilgisini paylaştı.Ceza infaz kurumlarının bu zorlu süreçte ürettiği milyonlarca maske, önlük, dezenfektan gibi tıbbi ve hijyen amaçlı ürünlerle hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Bakan Gül, koronavirüs riski bitene kadar artarak sürecek bir üretim planı yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA