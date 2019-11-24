It Altyapı Projelerinde Tasarım Aşaması Neden Önemli?

Commwork Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurucusu Egemen Karaca, IT altyapı projelerinde tasarım aşamasının önemini Wise TV'ye anlattı. Karaca, tasarımın sağlıklı bir network altyapısı için öneminin tartışılmaz olduğunu ifade etti. Tüm son kullanıcıların bu altyapıları elde edebilmek için çok büyük maliyetlerle karşılaştıklarını dile getiren Karaca; "Biz bu konudaki deneyimimizin yanı sıra eğitime çok önem veriyoruz. Uluslararası bir çok organizasyonu yakından takip ediyoruz. Bu organizasyonlardaki kaynakları kullanarak detay şekillendiriyoruz. Bu kaynaklardan en önemlisi ise Bicsi. Amerikalı bir organizyon ve biz de bu organizasyonun Türkiye ayağındayız." diye konuştu.



"TASARIM, SADECE KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİLDİR"



Tasarımın önemine değinen Karaca; "Tasarım, sadece kağıt üzerinde çizilen bir proje değil. Aslında projeye dahil olan bütün disiplinlerle koordineli bir çalışma gerektirir. Biz tasarım işine ilk önce mimarlarla başlıyoruz. Çünkü bizim network altyapısına servis edecek odaların konumu ve yerleşimi çok önemli." dedi. Projede yer alan bütün disiplinlerle çok detaylı bir çalışma ortaya koyduklarını söyleyen Karaca, imalat aşamasının çok sorunsuz atlatılmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Kaynak: Wise.tv