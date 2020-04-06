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"It's Raining Men" ve "Hit The Road Jack"in sesi, Barbaros'un canlı yayınına katılacak

ABD'li grup The Weather Girls'ten Dynelle Rhodes, müzisyen Barbaros Büyükakkan'ın Instagram hesabında canlı yayın konuğu olacak.

06.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:56
ABD'li grup The Weather Girls 'ten Dynelle Rhodes, müzisyen Barbaros Büyükakkan'ın Instagram hesabında canlı yayın konuğu olacak.
İlk canlı yayınını La Casa de Papel'in unutulmaz şarkısı "My Life is Going On"u yorumlayan Cecilia Krull ile gerçekleştiren Büyükakkan, 1980'li yılların unutulmaz eserleri "It's Raining Men", "Hit The Road Jack", "Car Wash", "I Am So Excited", "Muscle", "Can U Feel It", "We're Family"e imza atan topluluktan Rhodes'i ağırlayacak.
Türk müzikseverler kadar yabancı takipçilerin de izlemesi beklenen yayın, 9 Nisan'da saat 22.00'de başlayacak.
Barbaros adıyla müzik dünyasında tanınan genç yorumcu, yaz mevsiminde yayımlanacak albümü için seslendirdiği Barış Manço'nun "Evelallah" eseriyle sözleri Soner Arıca'ya ait "Derbeder" şarkısını da yayında okuyacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Girls, Güncel
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