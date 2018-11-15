İtalya-Abd Maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır
, UEFA'nın Video Yardımcı Hakem Uygulamasını çevrim içi (online) olarak gerçekleştireceği İtalya
ile Amerika Birleşik Devletleri
arasında 20 Kasım
2018 Salı günü oynanacak özel müsabakayı yönetecek. İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 20 Kasım 2018 Salı günü oynanacak hazırlık maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Belçika
'nın Genk
şehrinde TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy
olacak. UEFA tarafından Türk hakemlerinin ilk kez VAR ve AVAR olarak atandığı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) Halis Özkahya
, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ise Barış Şimşek
olacak.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri,İtalya,Cüneyt Çakır
15 Kasım 2018 Perşembe 17:21