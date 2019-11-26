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İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz açıklarında tekneleri alabora olan 149 göçmeni kurtardı.

26.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:35İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı
İtalyan sahil güvenlik ekipleri, açıklarında tekneleri alabora olan 149 göçmeni kurtardı.
İtalya açıklarında Cumartesi günü 150'den fazla göçmeni taşıyan tekne Lampedusa Adası'na 2 mil uzaklıkta alabora oldu. İtalyan sahil güvenlik ekipleri, 13'ü kadın, 3'ü çocuk 149 göçmeni kurtardı. Pazar günü de devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. En az 20 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. İtalya sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun şiddetli dalgalar ve göçmen sayısının fazla olması nedeniyle büyük zorlukla gerçekleştirildiği ifade edildi.
Kurtarma operasyonunun görüntülerinde denizin ortasında can pazarının yaşandığı ve sığınmacıların korku içinde kurtarılmayı beklediği görülüyor. Küçük bir kızın ise bir dalgıç tarafından denizden çıkarıldığı anlar görüntülere yansıyor.
(İHA)

Akdeniz, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA

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