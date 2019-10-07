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İtalya açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 9 ölü, 8'i çocuk çok sayıda kişi kayıp

Tunus'tan yola çıkan ve yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bir tekne Lampedusa adası açıklarında alabora oldu.

07.10.2019 14:08İtalya açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 9 ölü, 8'i çocuk çok sayıda kişi kayıp

Tunus'tan yola çıkan yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bir tekne İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında alabora oldu. 22 kişiyi kurtarıldı. 9 kişinin cesetleri bulundu. Kayıplar arasında 8 çocuğun da olduğu bildiriliyor.

İtalya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre Pazar gecesi, Lampedusa açıklarında yaklaşık 50 kişiyi taşıyan bir göçmen teknesinin bulunduğu bildirimi alındı. Bunun üzerine gece 00.15 civarında Sahil Güvenlik ve Mali Polis'e ait iki tekne göçmenleri almak için bölgeye gitti.

Açıklamaya göre, olumsuz hava-deniz koşulları ve göçmenlerin aniden hareket ederek teknenin bir tarafına doğru yönelmesi üzerine tekne alabora oldu.

Gece ve sabah saatlerindeki arama-kurtarma çalışmalarında 22 kişi kurtarılırken, 9 kişinin cesedi bulundu. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Flavio Di Giacomo, teknenin Tunus'tan yola çıktığını ve teknedeki yaklaşık 50 kişinin Tunus ve Batı Afrikalı olduklarını açıkladı.

LampedusaBelediye Başkanı: Bu bir katliam

Lampedusa Belediye Başkanı Toto Martello, kurtarma çalışmalarını gece boyunca takip ettiğini belirterek, "Bu bir katliam, insanlar bu şekilde ölmeye devam edemez" dedi.

Toto Martello, bu gibi ölümlerin önlenmesi için ciddi tedbirler alınması talebinde bulundu.

Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarından Mediterranea da, birçok yardım gemisinin aylardır el koyma tedbiri altında limanlarda bekletildiğini hatırlattı.

Mediterranea, "Akdeniz'de yeterli kurtarma çalışması yok, gemileri serbest bırakın, insanlığı serbest bırakın" çağrısı yaptı.

Öte yandan İspanya merkezli yardım kuruluşu Open Arms da bir gemisinin dün gece Akdeniz'de 40 kişiyi kurtardığını açıkladı.


Lampedusa, İtalya, Tunus, Dünya
BBC


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