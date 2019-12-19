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İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da mafyaya eş zamanlı baskın

İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da ilaç mafyasına eş zamanlı düzenlenen operasyonda 334 mafya mensubu gözaltına alındı.

19.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:34 İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da mafyaya eş zamanlı baskın
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İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da ilaç mafyasına eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Dört ülkenin düzenlediği ortak operasyon kapsamında 334 mafya mensubu gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 500 polisin görev yaptığı belirtildi.

İtalyan kökenli uluslararası ilaç ticaretinde en güçlü mafya olan 'Ndrangheta' örgütlenmesine karşı yapılan operasyonda 15 milyon Euro değerindeki ilaçlara el konulduğu açıklandı. - FRANKFURT

Bulgaristan, İsviçre, Almanya, İtalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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