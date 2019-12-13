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İtalya Başbakanı Conte: "İngiltere ile serbest ticaret anlaşması Aralık 2020'ye kadar tamamlanmalı"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İngiltere ile Aralık 2020'ye kadar serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak üzere çalışmaları gerektiğini ve bunun zorlu bir mücadele olacağını belirterek, bu konuda zamanın darlığına dikkati çekti.

13.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:56İtalya Başbakanı Conte:
Başbakanı Giuseppe Conte, ile 2020'ye kadar serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak üzere çalışmaları gerektiğini ve bunun zorlu bir mücadele olacağını belirterek, bu konuda zamanın darlığına dikkati çekti.
Conte, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nden sonra düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'de dün yapılan seçimlerden galip çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederken, İngiliz mevkidaşıyla buluşmayı umduğunu dile getirdi.
Brexit sonrası İngiltere ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasına değinen Conte, "Aralık 2020'ye kadar bu anlaşmayı tamamlamak için çalışmak gerekiyor ki, bu uğraş gerektiren bir durum çünkü zaman dar. Taraflar için eşit koşulları temin etmeliyiz. İngiltere lehine yersiz avantajlara izin vermeden eşitlik temelinde hareket edilmeli." ifadelerini kullandı.
Conte, Libya'da diplomasiyi, diyaloğu ve siyasi çözümü yeniden başlatmak istediklerini çünkü bunların Libya'yı istikrara kavuşturabileceğini vurguladı.
Diğer yandan bir soru üzerine Doğu Akdeniz özelindeki gelişmeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce Londra'daki NATO Zirvesi'nde görüştüğünü anımsatan Conte, kendisini yine arayacağını kaydetti.

İngiltere, İtalya, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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