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İtalya Başbakanı Conte istifa edecek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin koalisyona son verilmesi çağrısının ardından istifa edeceğini açıkladı.

20.08.2019 17:55 İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin koalisyona son verilmesi çağrısının ardından istifa edeceğini açıkladı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin kendi çıkarlarını İtalya'nın önünde tuttuğunu söylemesinin ve koalisyona son verilmesi çağrısının ardından istifa edeceğini açıkladı. Conte, Salvini'nin geçtiğimiz hafta söylediği sözler üzerine bugün istifa edeceğini söylemişti. İtalya'nın iktidardaki Lig Partisi'ne liderlik yapan Başbakan Yardımcısı Salvini, bu ayın başlarında koalisyonun artık mümkün olmadığını söyleyerek yeni seçim çağrısında bulunmuş daha sonra ise bugün Başbakan'a güvensizlik oyu vereceklerini ifade etmişti.
(İHA)

Başbakan Yardımcısı, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA

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